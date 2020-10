Covid, Juve-Napoli non si giocherà: la Asl vieta la partenza degli azzurri. Anche Elmas positivo

Il Covid si abbatte sul centrocampo del Napoli: dopo Piotr Zielinski, anche Elif Elmas è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Un solo positivo nella terza tornata dei tamponi effettuata dal Napoli questa mattina. I risultati sono arrivati nel pomeriggio: Elmas e Zielinski salteranno la trasferta di Torino contro la Juventus. Il big match resta in bilico anche perché la Asl Napoli 2 ha boccato la partenza della squadra. Al momento sono in corso colloqui tra le istituzioni e il club per capire il da farsi.

Gli azzurri hanno svolto la rifinitura al Training Center di Castel Volturno, poi, intorno alle 19 lo stop alla partenza. Il Napoli effettuerà un altro ciclo di tamponi domani mattina in modo da avere i risultati prima del calcio d’inizio delle 20.45. Al momento, dunque, il numero dei contagiati è ristretto e questo tranquillizza il gruppo azzurro dopo il focolaio esploso nel Genoa che domenica scorsa ha giocato al San Paolo. Gattuso, comunque, perde due titolari in vista del big match di stasera contro l’amico Andrea Pirlo. Elmas avrebbe sostituito l’infortunato Lorenzo Insigne, Zielinski sarebbe stato titolare in mediana assieme a Fabian.

LA FORMAZIONE

Gattuso ha due soluzioni: giocare col 4-3-3 inserendo in mediana Demme e Lobotka. Fabian potrebbe allargarsi a sinistra in fase di possesso consentendo a Mertens di accentrarsi. Oppure 4-2-3-1 con Fabian e Lobotka coppia centrale, Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osihmhen. L’obiettivo del Napoli adesso è concentrarsi sulla Juventus, al termine di una settimana condizionata dalla paura e dal timore del contagio dopo il match con il Genoa. Gattuso ha chiesto una grande prestazione ai suoi giocatori.

IL MERCATO. Il Napoli proverà a chiudere il prestito di Bakayoko per il centrocampo. E’ stata ufficializzata, intanto, la cessione di Younes all’Eintracht Francoforte. E’ partito per rispondere alla convocazione della Polonia Arek Milik che spera di trovare una sistemazione negli ultimi due giorni di mercato.

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA