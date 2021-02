Napoli-Juve dalle 18 diretta live: Gattuso si gioca la panchina, Pirlo per restare in alto. Le formazioni

Si gioca il ritorno, senza ancora aver disputato la gara d'andata. Un Napoli-Juve assai interessante quello che andrà in scena nel tardo pomeriggio al Maradona. Da un lato c'è la squadra di Gattuso che vive un momento nero; dall'altro, quella di Pirlo, ha cominciato a vincere e non vuole fermarsi. Il tecnico calabrese oltretutto rischia l'esonero: una nuova sconfitta potrebbe essere mal digerita da De Laurentiis. Gli azzurri sono rimaneggiati: non ci saranno Koulibaly e Mertens. I bianconeri in campo con Morata al fianco di Ronaldo. Kulusevski, almeno all'inizio, si accomoderà in panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All.: Gattuso.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All: Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma.

