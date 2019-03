Napoli-Juve, Ancelotti prova a fermare l'amico Cristiano Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vigilia agli antipodi. Che ha il sapore di un vero e proprio paradosso. O forse no. Perché la forbice di 13 punti tra Juve e Napoli ha di fatto anestetizzato il campionato e lo scontro diretto non cambierà le gerarchie. Logico, dunque, che in casa bianconera si pensi soprattutto alla Champions e alla remuntada da completare contro l’Atletico Madrid per evitare l’onta dell’eliminazione agli ottavi. Il Napoli, dal canto suo, si avvicina al big match come uno sfizio da regalare ad un San Paolo finalmente pieno (sono previsti 50 mila spettatori). Carlo Ancelotti si scrolla di dosso la pressione con un’alzata di sopracciglio senza nascondere le proprie ambizioni. «Abbiamo tutte le possibilità di vincere – dice alla vigilia – ma la nostra vigilia è stata tranquilla». Max Allegri, invece, proverà a chiudere stasera al San Paolo il discorso relativo all’ottavo tricolore di fila. «Questa partita vale due/terzi di scudetto, è questione di matematica». Ma è inevitabile che il discorso scivoli poi sui tanti temi del momento. Il primo riguarda l’addio ai social di Max («Come sono entrato, così sono uscito, dobbiamo tornare alla normalità, certe derive non mi piacciono»), il secondo è incentrato sul suo futuro, argomento che sembra strettamente collegato al cammino in Champions.IL FUTURO«L’Atletico? Ci danno già per morti, alcune critiche sono state esagerate, si perde di vista la realtà. Avevamo degli assenti, comunque ci proveremo. Siamo ancora in corsa. Cosa farò l’anno prossimo? Ho visto il presidente, più avanti ci ritroveremo e ne parleremo, come abbiamo sempre fatto. Tra noi non c’è alcun problema». Carlo Ancelotti, invece, non ha dubbi: «Potrei anche chiudere al Napoli la mia carriera. Ho trovato una grande sintonia con la società e lo stesso discorso vale per il club. Sono aspetti importanti. Ora siamo concentrati su questa partita. Potremmo tenere aperto il campionato, ma soprattutto vogliamo confermare che siamo forti». Ancelotti stoppa qualsiasi discorso sul Salisburgo e l’Europa League («È troppo presto») e pensa soltanto alla Juventus. Nessuna indicazione sulla formazione: potrebbe confermare la stessa di Parma con Insigne al posto di Mertens, oppure schierare Maksimovic terzino, ma di indizi non ce ne sono. «Dico soltanto che faremo una gara d’attacco. Punteremo sul gioco e sull’intensità». Allegri, invece, qualcosina in più dice: «Cristiano Ronaldo giocherà. Emre Can e Bentancur sono in ballottaggio». Probabile il 4-3-3, dunque con uno tra Dybala e Bernardeschi inizialmente in panchina. «Il Napoli vuole batterci per dimostrare che è più bravo di noi, è una settimana, o forse più che prepara questa partita», conclude Allegri, convinto che «non sarà una gara bloccata come gli scorsi anni», perché «il Napoli gioca in modo diretto e troveremo qualche spazio...»