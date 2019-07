Napoli, De Laurentiis: «James Rodriguez? Non trattiamo per fare scena»

«Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, il mercato, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono capitare tantissime cose». Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato così i tifosi azzurri che invocavano l'acquisto di James Rodriguez. «Noi siamo a trattare con chiunque ci interessi, ma che sia corretto e giusto per il gioco, non per fare scena», ha sottolineato De Laurentiis rivolgendosi ai tifosi dalla tribuna del campo di Carciato dove si è svolto l'allenamento mattutino della squadra di Ancelotti. «Io -ha concludo De Laurentiis- non ho bisogno di avere più abbonamenti, ho bisogno di vincere. E per vincere bisogna usare la testa».





