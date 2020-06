Napoli-Inter, ore 21 La diretta Le formazioni non ufficiali

S

EGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli ed Inter si affrontano questa sera al San Paolo per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All'andata gli uomini allenati da Gennaro Gattuso hanno espugnato San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz e proveranno a resistere agli assalti dei nerazzurri per accedere alla finale e conquistare la sesta Coppa Italia della loro storia; sono 7 invece i trofei conquistati dai nerazzurri, l'ultimo dei quali nel 2010/2011 dopo la finale di Roma vinta 3-1 ai danni del Palermo.LE PROBABILI FORMAZIONI:(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.A DISP.: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Llorente, Milik.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte.A DISP.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Moses, Asamoah, Borja Valero, Gagliardini, Sensi, Sanchez, Esposito.: Rocchi di Firenze.