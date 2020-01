Napoli-Inter, le pagelle: Lukaku e Lautaro incontenibili. Zielinski ultimo ad arrendersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI -Meret 5 - Prima è provvidenziale, poi commette una papera che spiana la strada al successo nerazzurro.Hysaj 5 - Non stringe su Lukaku nell'azione del primo gol e non è l'unico errore della sua serata.Di Lorenzo 4,5 - Gioca in un ruolo non suo e finisce mortificato dal confronto col debordante Lukaku.Manolas 5 - Buona gara per 60', poi commette a sua volta un errore che vale il terzo gol dell'Inter.Rui 5 - Nel primo tempo si ostina a lanciare lungo, nel secondo sbaglia troppi cross.Allan 6 - Gioca con grande generosità, non basta contro i giganti del centrocampo avversario.Fabian 5 - Esce tra i fischi dopo una prestazione condita da troppi errori: sembra poco sereno.Zielinski 6 - Pericoloso con i suoi tiri da fuori, dà il via all'azione del gol di Milik.Callejon 5,5 - Un assist per lui e poco altro: non riesce mai a sgusciar via.Milik 6 - Trova il gol che riaccende le speranze, poi non è incisivo come in altre occasioni.Insigne 5 - Il momento nero continua: cerca il gol con insistenza, non riesce a trovarlo neppure per sbaglio.Lozano n.g. - Entra nel finale al posto di Hysaj e per poco non manda ancora in gol Lautaro.Llorente n.g. - La mossa della disperazione di Gattuso che non sortisce effetti.INTER -Handanovic 6 - Prodigioso su Insigne nel primo tempo, più semplici i suoi interventi nella ripresa.Skriniar 6,5 - Il migliore del pacchetto difensivo interista, soprattutto in fase d'anticipo.De Vrij 6 - Serata senza troppe sbavature, una sola volta gli sfugge Milik ma il gol del polacco non pregiudica il blitz.Bastoni 6 - Nonostante qualche incertezza, si rende protagonista di una prestazione ordinata e diligente.Candreva 6 - Partita di sacrificio la sua, con qualche ripiegamento difensivo provvidenziale.Vecino 6,5 - Fa a sportellate in mediana, cosa che gli riesce come al solito egregiamente.Brozovic 6 - Smista palloni con buon ritmo, anche se a volte offre qualche spazio di troppo per le ripartenze partenopee.Gagliardini 5,5 - Nervoso e falloso, lascia il campo a inizio ripresa quando Conte gli preferisce Barella.Biraghi 6 - Resta bloccato a protezione delle incursioni di Callejon prima e Lozano poi, riuscendoci quasi sempre.Lukaku 8 - Semplicemente devastante. Segna di giustezza e di potenza, sfoderando il meglio del suo repertorio.Lautaro 7,5 - Duetta divinamente col compagno di reparto e ritrova il gol che spegne le speranze del Napoli.Barella 6 - Rimedia subito un giallo, ma dà sostanza nel momento più delicato della gara.Sensi n.g. - Prende il posto di Vecino mettendo ordine nel gioco nerazzurro nel gran finale.Borja Valero n.g. - Pochi minuti in campo a partita ormai in cassaforte.