Conte, c'è il tabù San Paolo tra l'Inter e la vetta

Una vigilia all’insegna del fair play dialettico. Antonio Conte e Rino Gattuso si rispettano e quindi i complimenti sono naturali prima di Napoli-Inter. «E’ un allenatore che ha fatto la gavetta come me. Gli auguro di fare bene a Napoli, ovviamente dopo il nostro confronto», ha spiegato il condottiero nerazzurro. «La sua Inter ha tutte le qualità che vorrei nella mia squadra», gli ha fatto eco Gattuso che ha il compito più difficile. Il Napoli arranca a -18 dall’Inter e adesso prova la risalita dopo il cambio in panchina. «Nessuno si sarebbe aspettato questo distacco - continua Gattuso – all’inizio della stagione». Eppure gli azzurri hanno vissuto una lunghissima involuzione e adesso sono addirittura ottavi. «Non guardiamo la classifica», continua Gattuso.IN QUOTAConte, invece, non la perde di vista. C’è il testa a testa con la Juventus senza dimenticare una Lazio che ha collezionato la nona vittoria di fila. «Noi dobbiamo alzare ancora di più l’asticella. Un risultato positivo a Napoli sarebbe fondamentale per la nostra crescita. Arriverebbe contro una squadra forte». Lui non ha mai vinto a Fuorigrotta e gli piacerebbe tanto sfatare questo tabù: finora due pareggi e una sconfitta. I numeri sono dalla parte dell’Inter che in trasferta è un vero e proprio rullo compressore: non ha mai perso lontano da San Siro e non intende farlo stasera davanti ai 35mila spettatori di un San Paolo poco reattivo nell’ultimo periodo. Il Napoli non vince davanti al suo pubblico in campionato addirittura dal 19 ottobre. «Conosco bene tutte le problematiche – ha aggiunto Gattuso – pure quelle con le due curve. Ho un obiettivo assieme al mio staff: vorrei riaccendere la passione. Ho giocato da avversario al San Paolo e non è uno stadio facile per il calore della gente. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e spero proprio di riuscirci». Un risultato importante contro l’Inter rappresenterebbe un ottimo modo per riconciliarsi con il pubblico, depresso da un Napoli mai competitivo nel corso di questo campionato. «Mi auguro di vedere una squadra consapevole di dover anche soffrire – continua Gattuso – quindi non andiamo in panico e aiutiamoci tutti quanti. Poi naturalmente abbiamo pure le qualità di imporre il nostro gioco all’Inter. Il nostro organico è forte e lo dimostreremo». Nessun alibi sull’emergenza infortuni. In difesa mancheranno sia Maksimovic che Koulibaly. Il fuoriclasse azzurro avrebbe anche provato a stringere i denti «ma non è giusto chiedergli questo. Rischieremmo di perderlo per tanto tempo e non mi sembra corretto». Sarà assente pure Mertens, volato in Belgio per farsi curare dal suo fisioterapista di fiducia per un problema agli adduttori. «Rientrerà mercoledì», taglia corto Gattuso che ha un solo dubbio nel reparto arretrato: Luperto dovrebbe affiancare Manolas, altrimenti spazio a Di Lorenzo centrale con Hysaj sulla fascia destra. Davanti toccherà a Callejon, Milik e Insigne che ha la massima stima di Gattuso. «Lorenzo ha dimostrato tanto nella sua carriera. Paga molto il fatto di essere napoletano. Quando le cose non vanno bene, è considerato il primo responsabile». L’Inter invece non ha grossi problemi. Conte ritrova Sensi in cabina di regia ed evita di parlare di mercato. Dribbla le domande su Vidal proprio come Gattuso su Lobotka: entrambi aspettano un rinforzo per inseguire i rispettivi obiettivi. Conte vuole regalare all’Inter lo scudetto, Gattuso sogna la rimonta evitando proclami. Ma intanto si incrociano tra qualche ora. Traguardi diversi e la stessa voglia di vincere. Il pareggio non serve a nessuno.(4-3-3): 1. Meret; 22. Di Lorenzo, 44. Manolas, 13. Luperto, 6. Rui; 5. Allan, 8. Fabian, 20. Zielinski; 7. Callejon, 99. Milik, 24. Insigne. All.: Gattuso.(3-5-2): 1. Handanovic; 2. Godin, 6. De Vrij, 37. Skriniar; 87. Candreva, 5. Gagliardini, 77. Brozovic, 12. Sensi, 34. Biraghi; 9. Lukaku, 10. L. Martinez. All.: Conte.: Doveri di Roma: diretta 20.45 su Sky Sport 1