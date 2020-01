Napoli-Inter, ore 20,45 Diretta Le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gioca in chiusura della 18esima giornata di Serie A, la sfida tra Napoli ed Inter. I partenopei sono tornati alla vittoria dopo lungo tempo grazie al successo di Reggio Emilia ai danni del Sassuolo, 1-2 il finale, grazie al quale sono saliti a 24 punti in graduatoria; i nerazzurri, forti dei 42 punti fin qui conquistati in campionato, dopo l'ultima trasferta nella quale hanno pareggiato 1-1 a Firenze cercano i 3 punti per tornare a macinare vittorie anche lontano dai propri tifosi.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso(3-5-2): Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte