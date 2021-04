Napoli-Inter 0-0, diretta: il Napoli rischia, traversa di Lukaku

Il posticipo della 31^ giornata di Serie A vedrà l'Inter di Antonio Conte fare visita al Napoli di Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano al match con obiettivi diversi, ma ugualmente affamate dei tre punti che agli azzurri servirebbero ad agganciare (e superare in virtù degli scontri diretti) la Juventus a quota 62 punti, mentre all'Inter per consolidare gli 11 punti di vantaggio accumulati sul Milan grazie alle unidic vittorie consecutive.

Per i partenopei in campo dal primo minuto dieci undicesimi che hanno battuto per 2 a 0 la Sampdoria a Genova, con Osimhen unica punta che avrà in appoggio Politano, Zielinski e Insigne. L'unico avvicendamento è tra i pali, dove Meret rimpiazzerà Ospina.

I nerazzurri, in campo con il solito 3-5-2, ritroveranno in mezzo Niccolò Barella, che ha saltato l'ultimo match contro il suo Cagliari per somma di ammonizioni, e resta confermato il pacchetto difensivo. Davanti, dopo l'opaca prestazione da titolare di Sanchez contro i sardi, torna Lautaro a fare da spalla a Lukaku.

