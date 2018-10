Napoli, Ancelotti: «La designazione di Kassai mi ha sorpreso. Vogliamo vincere, ma non è decisiva»

NAPOLI - L’obiettivo è voltare pagina. Carlo Ancelotti si tuffa nelle magiche notti di Champions League per cancellare il ko contro la Juventus. “Ma è una partita che va analizzata nel suo insieme. Ci sono stati anche aspetti positivi e da quelli ripartiamo”. Il Napoli è pronto all’esame Liverpool senza fare troppi calcoli. “Vogliamo i tre punti – continua Ancelotti – perché ne abbiamo persi due contro la Stella Rossa. Non sarà una sfida decisiva, ma molto importante, quindi saremo protagonisti”. Le idee sono chiare. “Contro avversari così importanti è impossibile avere il controllo totale del gioco, quindi sarà fondamentale gestire al meglio i momenti difficili, quello che ci è mancato contro la Juventus. Giocheremo una gara di grande intensità. Noi attaccheremo e quindi dobbiamo stare attenti alle ripartenze del Liverpool. Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa ma ripeto abbiamo fiducia”.





LA FORMAZIONE. Ancelotti non dà riferimenti. “Ho un’idea in testa ma deciderò soltanto domani chi schierare. Devo verificare chi sta bene e chi no dopo la gara di sabato. Probabilmente cambierò qualcosa”. Scalpitano Fabian in mediana e Milik in attacco.



L’ARBITRO. La designazione non gli è piaciuta. L’ungherese Kassai evoca le polemiche roventi per l’eliminazione del suo Bayern Monaco contro il Real Madrid nell’aprile 2017 per le decisioni discutibili dell'arbitro. “Sinceramente mi sorprende molto. Non è passato neanche tanto tempo e mi ricorda un precedente nefasto con il Bayern Monaco”.



LA CARICA DI INSIGNE. E’ uno degli intoccabili del Napoli. “Mi piace il nuovo ruolo, ne ho parlato con Ancelotti e sono stato subito disponibile. Mi dà la possibilità di giocare più in avanti e ho ripagato segnando diversi gol. La prestazione con la Juve non è stata delle migliori, ma non mi curo delle critiche e vado avanti. Cercheremo di fare bene contro il Liverpool”.

