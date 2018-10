Napoli, Insigne: «Il nuovo ruolo mi rende più spensierato»

«Sono più sereno, ho la fiducia del mister ma soprattutto dei miei compagni e io cerco di ricambiarla sempre in campo con sacrificio e cercando di fare gol». Così l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, dopo la sue rete al Sassuolo. «La fiducia - spiega poi ai microfoni di Sky Sport - l'ho sempre avuta però Ancelotti mi ha messo un pò più vicino alla porta facendomi risparmiare un pò di fatica in fase difensiva, mi ha chiesto di essere preciso e cattivo in fase di conclusione» «Ora sono più spensierato - aggiunge l'azzurro - e poi sono contento che faccio gol perché i tifosi si aspettano sempre tanto da me e spero di ricambiarli sempre con un gol. Sto vivendo un bel periodo e spero di continuare così ma soprattutto che il Napoli possa arrivare fino in fondo in tutte le competizioni». Sull'ipotesi che Allan possa arrivare in Nazionale, Insigne commenta: «Sono contento perché se lo possiamo »acquistare«, se così si può dire, perché è un grande giocatore. Spetta a lui decidere, è una scelta sua personale e spero che lui faccia la scelta migliore per lui».

