Insigne: «Davanti hanno sbagliato meno di noi»

Ai microfoni di Sky Sport, dopo il match dell’Emirates Stadium, l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne. Stai ancora pensando all’occasione che hai avuto? Si, ci sto ancora pensando, perché poteva, con il gol fuori casa importante, dare una mano alla squadra per approcciare in maniera diversa al secondo tempo, Ci sono arrivato con il passo lungo, potevo sicuramente fare di meglio. Ora è andata, dobbiamo rimanere concentrati e pensare agli errori che abbiamo commesso oggi e non rifarli giovedì, perché ci giochiamo tutto. Un Napoli a due facce, molto meglio nel secondo tempo; cosa è mancato nel primo? Ci è mancato un po di coraggio. Però, al di là di tutto, penso che ora è inutile piangerci addosso, non abbiamo fatto una delle migliori partite stagionali. Questo dispiace, perché era una partita fondamentale.. Dal campo, hai avuto la sensazione di un Arsenal così forte? Hai visto un margine per il ritorno? Dal campo si è visto che è una grande squadra, ma questo lo sapevamo anche prima. Le occasioni le abbiamo avute e non siamo stati bravi a sfruttarle. Loro davanti hanno giocatori di qualità che, rispetto a noi, hanno sbagliato di meno. Questo li ha portati a vincere la partita. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita e giovedì dobbiamo solo ribaltare il risultato, giocare con l’intensità giusta, con la cattiveria giusta e con applicazione fino alla fine. L’avevate preparata così? L’avevamo preparata in maniera diversa per metterli in difficolta, ma non ci siano riusciti, con loro che ci aggredivano su ogni palla. Però, penso che la possiamo ribaltare, perché qualche occasione l’abbiamo avuta e non l’abbiamo sfruttata. C’è rammarico, in me compreso, perché potevamo fare molto di più. Dispiace ed è inutile piangerci addosso.

