A piccoli passi verso il pieno recupero. Lorenzo Insigne continua a rispettare la sua tabella di marcia. Il suo chiodo fisso è il Camp Nou e la sfida contro il Barcellona: ieri palestra e un po’ di lavoro in campo. Il capitano comincerà a calciare oggi e verificherà le sue sensazioni dopo l’infortunio di sabato contro la Lazio. “Sta meglio e spera proprio di farcela”, ha disseminato qualche indizio il suo procuratore, Vincenzo Pisacane. Al centro tecnico di Castel Volturno c’è un cauto ottimismo. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere la prognosi. Gattuso naturalmente valuta le alternative e l’ipotesi Elmas non va ancora scartata: il giovane talento macedone si è già esibito nel tridente con buoni risultati e sarebbe lui il prescelto, anziché Lozano, soluzione da utilizzare in corso d’opera. Per il resto la formazione è praticamente fatta: in difesa spazio a Kostas Manolas. L’ex Roma giocherà in coppia con Koulibaly e proverà ad eliminare nuovamente il Barcellona, come già gli era capitato nello storico 3-0 all’Olimpico contro i blaugrana. Il gol decisivo lo realizzò proprio lui conquistando la semifinale. Sabato in palio c’è un posto alla Final Eight di Lisbona e il Napoli vuole scrivere una pagina di storia. Definito il programma: gli azzurri andranno stasera in ritiro, domani mattina si alleneranno al San Paolo e raggiungeranno la Catalogna soltanto nel tardo pomeriggio considerando la nuova emergenza Covid esplosa in Spagna.