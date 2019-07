È in atto un incontro a Capri in un noto hotel dell'isola tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore del Real Madrid James Rodriguez e il suo procuratore Jorge Mendes. Il calciatore colombiano è arrivato sull'isola questa mattina per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Ultimo aggiornamento: 15:53





© RIPRODUZIONE RISERVATA