Napoli, il Liverpool un'occasione per crescere

«Il campionato non è ancora finito». E' il refrain che il Napoli ha ripetuto negli spogliatoi dello Stadium dopo il 3-1 contro la Juventus che ha fatto scivolare gli azzurri a -6, un gap pesante alla settima giornata. «Pensiamo alle prossime sfide», ha chiosato Arek Milik sui suoi canali social. «Abbiamo perso una gara importante, ma nulla è perduto», ha scritto il bomber polacco quasi a voler sintetizzare il pensiero del gruppo. La squadra di Ancelotti si aggrappa alla buona prestazione offerta contro la corazzata Juventus e non vuole demoralizzarsi. Il Napoli è partito forte con venti minuti di alto livello e poi ha sfiorato il pareggio nonostante l'espulsione di Mario Rui con l'occasionissima sciupata da Callejon che si è fatto ipnotizzare da Szczesny, quando il risultato era ancora sul 2-1.LA RIPRESAAncelotti ha evidenziato i lati positivi della prova e li ha ribaditi pure ieri mattina ai suoi giocatori che si sono ritrovati al centro tecnico di Castel Volturno per la ripresa della preparazione. Il calendario impone al Napoli di voltare immediatamente pagina: mercoledì al San Paolo c'è un altro appuntamento dal coefficiente davvero alto per quanto riguarda la difficoltà. A Fuorigrotta, mercoledì, arriva il Liverpool di Jurgen Klopp e il match assomiglia ad un vero e scontro diretto per il Napoli: dopo lo 0-0 di Belgrado contro la Stella Rossa, è necessario il colpo grosso per rimettersi in carreggiata e dare speranza alle possibilità di qualificazione agli ottavi, missione difficile perché l'altro ostacolo del girone si chiama Psg. Ma adesso l'obiettivo è fare bene con i vice-campioni d'Europa anche per riscattare il ko dello Stadium che ha palesato limiti nella gestione del risultato ma anche nell'esperienza di alcuni singoli. Insigne e Zielinski non hanno ripetuto l'ottimo inizio di campionato. Ha deluso pure Hamsik. Che ha sofferto il centrocampo bianconero e non è riuscito mai a mettersi in mostra. E' andata meglio con Fabian Ruiz che ha mostrato maggiore personalità nella costruzione della manovra. Lo spagnolo potrebbe essere la novità con il Liverpool. Ancelotti ha bisogno di fisicità e tecnica in mediana per reggere il ritmo dei Reds. Possibile cambio pure nel tandem offensivo. Milik tornerà titolare e dovrebbe affiancare Insigne. Il Napoli deve reagire. La Champions non può essere abbandonata così presto.