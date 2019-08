Napoli, Hysaj verso Valencia per sostituire Piccini

Il Valencia ha un nome per sostituire Cristiano Piccini, che si è fratturato una rotula in allenamento e dovrà stare a riposo per un lungo periodo: è quello di Elseid Elseid Hysaj, il terzino albanese che il Napoli da tempo ha messo sul mercato. I due club avrebbero già affrontato l'argomento del trasferimento del giocatore e addirittura entro stasera potrebbero pervenire a un accordo. Hysaj, uno dei punti di forza del Napoli all'epoca della gestione di Maurizio Sarri, con Carlo Ancelotti non è riuscito a giocare con la continuità di prima, dunque al termine della scorsa stagione aveva chiesto di lasciare il capoluogo partenopeo, dove arrivò nel 2016, proveniente dall'Empoli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA