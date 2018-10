Napoli, Hamsik: «Con il Liverpool gara fantastica, ora il Psg»

«Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto». Lo ha affermato Marek Hamsik, dal ritiro della nazionale slovacca in dichiarazioni riportate dal quotidiano Pravda. Il capitano del Napoli ha parlato anche del deludente pareggio contro la Stella Rossa nella prima gara di Champions League e della doppia sfida che attende gli azzurri contro il Paris Saint Germain: «Purtroppo con la Stella Rossa - ha detto - non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle gare finali del girone. Il Psg? Come il Liverpool, i francesi hanno una forza offensiva incredibile. Sappiamo bene chi avremo di fronte, ma sappiamo anche come affrontarli. Il PSG ha calciatori che conosce il mondo intero, non sarà difficile preparare la gara. Ma è inutile pensarci fin da ora, sono concentrato sui prossimi impegni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA