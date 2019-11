Napoli, Giuntoli: «Roma grande avversario. Giacomelli? Meritiamo rispetto, il rigore su Llorente era netto»

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Il Napoli non ha ancora cancellato la rabbia per l'arbitraggio di Giacomelli contro l'Atalanta. Carlo Ancelotti è rimasto in silenzio - in attesa di conoscere il verdetto del ricorso contro la squalifica - e allora ci ha pensato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a fotografare l'attuale momento degli azzurri alla vigilia della trasferta di Roma: "Siamo ancora arrabbiati - ha spiegato a Kiss Kiss - per quanto accaduto. Non capisco perché Giacomelli non sia andato a rivedere l'episodio al Var. Lo stesso Gasperini ha parlato di rigore netto in presa diretta, quindi si fischia e poi si valuta. Il contatto comunque è netto e il fotogramma mostrato manca di prospettiva. Llorente si difende dalla, presa di Kjaer e per questo ha il braccio largo. Un errore così grave non mi era mai capitato da quando sono a Napoli. Noi meritiamo rispetto. Non vogliamo aiuti ma solo le giuste decisioni. Non ci capisce più chi arbitra e questo non va bene". La squadra di Ancelotti sarà di scena domani all'Olimpico: "Dobbiamo ripartire - continua Giuntoli - con lo spirito giusto. Abbiamo raccolto molto meno di quanto prodotto finora. La Roma al quarto posto non mi sorprende: ha investito tanto e sta facendo molto bene in campionato".IL MERCATO. Giuntoli esalta Milik. "Sta facendo bene, noi lo abbiamo aspettato dopo gli infortuni e ci sta ripagando. Malcuit non sarà sostituito, abbiamo tanti terzini. Il mercato fatto in estate e di qualità, presto brillerà pure Lozano che ha bisogno di migliorare la condizione fisica. Ibrahimovic? Non ci pensiamo, siamo concentrati sui nostri giocatori e sulla voglia di fare punti. Affronteremo avversari temibili, domani c'è la Roma, poi martedì il Salisburgo".