© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto come previsto. Ieri il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, nel comunicato ufficiale n.54 relativo all’ultima giornata di serie A, ha indicato come “sub iudice” il risultato di Juve-Napoli. La partita, in programma domenica sera allo Stadium, come ormai noto non si è disputata per l’assenza della squadra di De Laurentiis bloccata dalla Asl dopo le positività di Zielinski ed Elmas (ieri tamponi tutti negativi). Il giudice si è preso altro tempo per decidere. Intanto ieri il legale del Napoli, Mattia Grassani ha rivelato di aver inviato alla Procura un dossier sul copiosa carteggio avuto dal club con le Asl. Parallelamente la Fogc sta indagando su possibili violazioni nella gestione delle positività da parte del club azzurro. Il Napoli dal canto suo continua a sostenere con forza di aver rispettato tutte le procedure. Il dubbio della procura è che dopo la prima positività di Zielinski si sia agito in ritardo o con negligenza.Al vaglio ci sono anche i social del club azzurro e dei giocatori. Resta il giallo dei report degli allenamenti cancellati e del video di Mertens a cena fuori con la moglie. Non solo Napoli perché la Procura sta indagando anche su le altre squadre che hanno avuto positivi. C’è un faro soprattutto sul Genoa, caso eclatante con i 22 membri positivi (10 lo sono ancora). Se venissero riscontrate mancanze nell’applicazione, scatterebbero le sanzioni che vanno dalla diffida alla penalizzazione. Per questo, anche se non venisse punito con il 3-0 a tavolino e la partita giocata, il Napoli rischierebbe comunque di essere penalizzato di uno o più punti. «Chi sbaglia paga» ha rimarcato lunedì Gravina dopo l’incontro con il ministro dello Sport, Spadafora.E il numero uno della Figc, nonostante il tampone negativo, si è messo isolamento dopo la positività del presidente di Lega, Dal Pino (ha febbre e tosse). Ieri mattina si era recato in Figc per fare un tampone al fine di seguire la Nazionale a Firenze. E ha colto l’occasione per salutare proprio Gravina. Nel pomeriggio i primi sintomi tanto da fare in video l’incontro con il ministro Spadafora. Ieri la conferma del virus. E l’immediata comunicazione. Ora resterà in isolamento fino al doppio tampone negativo. E in quarantena c’è anche il segretario della Figc, Brunelli presente all’incontro.