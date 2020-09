Ultimo aggiornamento: 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Quasi uno spettatore non pagante, ma nel primo tempo dà sicurezza ai suoi.- Commette qualche errore di troppo, ma si riscatta col passare dei minuti.- Evita guai in un paio di circostanze, lascia il campo all'intervallo per un mal di schiena.- Altra partita sontuosa, proprio dopo la conferma di Giuntoli in diretta tv.Si fa apprezzare anche per giocate d'alta scuola, una lieta novità.- Qualità e quantità, quello che gli chiede Gattuso in un ruolo delicato.- Poco incisivo nel primo tempo, cambia decisamente marcia nel secondo e segna pure.- Apre le marcature e firma una doppietta: la sua miglior prestazione napoletana.- Sforna assist e gol a ripetizione, solita prestazione da applausi.- Lascia il campo a metà primo tempo per infortunio, peccato perché non stava sfigurando.- Non segna, ma ci mette lo zampino in molte marcature: delizioso il tacco per Zielinski.- Prende il posto di Insigne e gioca una grande ripresa, firmando anche un gran gol.- Prende il posto di Manolas e la difesa del Napoli resta sbarrata a doppia mandata.- Guadagna applausi con un gran tiro che vale la sesta marcatura.Qualche minuto in campo anche per lui, a partita ormai in cassaforte.- Prende parte alla festa, mostrando progressi nella condizione.Il Napoli è praticamente perfetto contro il Genoa.GENOA -Marchetti 5 - Subisce sei ma ha qualche responsabilità soltanto sul primo, dove potrebbe far meglioGoldaniga 5 - Parte benino, prima di perdersi nel marasma generale di una difesa allo sbandoMasiello 5,5 - Tiene a galla i suoi nel primo tempo, poi s'innervosisce e per poco non rimedia anche un rosso.Biraschi 5,5 - Qualche erroruccio di troppo e, nel finale, litiga anche con Koulibaly.Zappacosta 6 - Tra i migliori del Genoa, nel primo tempo va vicino anche alla marcatura.Lerager 4,5 - Si divora il gol del pareggio, poi nella ripresa combina altri errori.Badelj 5 - Perde tutti i duelli in mediana, spianando la strada agli avversari.Zajc 5 - Non riesce a illuminarsi e Maran lo toglie dal campo a inizio ripresa.Pellegrini 5 - Schierato subito titolare, si perde Lozano nell'azione del primo gol.Pjaca 5,5 - Per un tempo riesce a creare grattacapi alla retroguardia azzurra, nella ripresa scompare.Destro 5 - Si batte con generosità, senza riuscire però mai a rendersi pericoloso.Ghiglione 5,5 - Entra a situazione compromessa, almeno prova a creare qualcosa.Pandev 5 - La sua prima giocata è un assist involontario per la quarta rete del Napoli.Behrami 5 - Ex applauditissimo, fa il suo ingresso a gara segnata.Radovanovic 5 - Venti minuti per lui, in cui si fa notare appena.Melegoni n.g. - Maran gli concede qualche minuto, è un giovane che può far strada.Maran 5 - Il Genoa sparisce dal campo ad inizio ripresa.