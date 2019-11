Napoli-Genoa, le pagelle: Koulibaly in crescita, Elmas vivace. Radu è sempre attento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Quasi inoperoso, lo salva Koulibaly su Pinamonti.- Meno efficace del solito in fase offensiva, si fa apprezzare difensivamente.- Quasi un attaccante aggiunto nel finale, ma la generosità non basta.- La cosa migliore della partita la fa negando un gol fatto a Pinamonti.- Gioca titolare stringendo i denti in una serata non facile, rimedia anche una botta.- Nervoso, cade e protesta per tutta la gara: sostituito dopo un'ora.- Dovrebbe illuminare il gioco del Napoli, finisce con lo spegnersi a sua volta.- Ci mette dinamismo e polmoni, quando servirebbe qualità- Beccato dal pubblico, esce dal campo a metà ripresa dopo una prova anonima.- Prova a dare la scossa, gli manca però sempre l'ultima giocata.- Cincischia troppo nelle occasioni che contano, nel finale resta a corto di fiato.- Entra per fare la torre nelle palle alte, non gli riesce tanto bene.- Dà la sveglia alla squadra sfiorando anche la rete.- Prende il posto dell'acciaccato Hysaj nel convulso finale.- Non irresistibili le conclusioni azzurre, lui comunque risponde sempre presente.- Nel primo tempo spaventa il Napoli con qualche incursione, più guardingo nella ripresa.- Sempre preciso e puntuale, non commette sbavature.- Giganteggia in difesa mettendoci centimetri ed esperienza.- Prova ordinata e nel finale ha pure un'occasione buona che non sfrutta bene.- Il giallo lo condiziona, soprattutto nel finale pasticcia un po' troppo.- Motta gli affida i compiti di regista arretrato, nel finale fa anche il mediano di rottura.- Più quantità che qualità, condita da qualche erroruccio sulla tre quarti.- Esce tra gli applausi del suo ex pubblico, dopo aver tenuto il pallone in cassaforte per tutta la gara.- Sfiora il gol del colpaccio, Koulibaly gli dice di no con un intervento prodigioso.- Letali le sue accelerazioni sul fronte sinistro dell'attacco: per poco non manda in gol Pinamonti.- Entra nel finale rimediando subito un giallo.- Pochi spiccioli di gara per lui.- Motta lo manda in campo giusto per perder tempo in extremis.