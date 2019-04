Ultimo aggiornamento: 20:06

Napoli e Genoa si affrontano al San Paolo nel posticipo domenicale delle ore 20.30: i padroni di casa, reduci dalla inaspettata e deludente sconfitta di Empoli maturata nel turno infrasettimanale, devono vincere per non concedere alla Juventus la vittoria dello scudetto già in questo weekend e per difendere il secondo posto, mentre i rossoblù devono riscattarsi dopo la pesante debacle casalinga con l'Inter e cercare punti per non farsi coinvolgere nel vivo della lotta per non retrocedere.Karnezis; Hysaj, Maksmovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.Radu; Gunter, Biraschi, Criscito; Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev.Napoli e Genoa hanno giocato 46 volte al San Paolo in Serie A: 24 le vittorie dei partenopei, 15 i pareggi e solamente 7 le affermazioni dei liguri, l'ultima delle quali nel corso della stagione 2008/2009, 0-1 grazie al gol di Jankovic per gli ospiti. Napoli solido quest'anno di fronte ai propri tifosi: su 15 partite giocate, 11 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, contro la capolista Juventus, per un totale di 36 punti conquistati sui 63 totali in classifica.