Napoli, Ancelotti: «Il Genk? Non mi fido...»

Molto concentrato e con poca voglia di sorridere. Carlo Ancelotti pensa alla sfida di domani con il Genk con grande determinazione: una vittoria avvicinerebbe il traguardo degli ottavi di finale di Champions League. “Non sono arrabbiato come ho letto dopo la partita con il Brescia. Ho solo fatto delle valutazioni con la squadra. Capita sempre, al termine di ogni partita. Mi è piaciuto poco l’atteggiamento remissivo in alcuni momenti della gara”. Ancelotti non ha gradito alcune critiche: “Vedo 1000 gare la settimana e non mi pare ci sia ovunque questo calcio champagne. Anzi, a me il Napoli è piaciuto quando ha dimostrato di saper soffrire. Nel mio fortino mi sono sentito tranquillo. Il calcio è anche sofferenza e sarà così anche con il Genk. Domani i padroni di casa si giocheranno tanto dopo la sconfitta all’esordio con il Salisburgo e quindi noi dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza per conquistare un risultato positivo”. Il suo Napoli ovviamente deve migliorare. “Questo mi sembra ovvio. Abbiamo grandi qualità da sfruttare”.



LA FORMAZIONE

Rientrano Meret, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Scalpita pure Insigne. Davanti Mertens e Lozano probabile tandem offensivo. Il belga gioca in casa e gli piacerebbe agganciare Diego Maradona come numero di gol in maglia azzurra. Gliene manca uno. “Sarebbe un grande traguardo per lui – dice Ancelotti – sta attraversando un momento importante”. Dovrebbe essere preferito a Milik. “Non c’è alcuna questione sull'attaccante polacco – ribatte Ancelotti – ha soltanto dovuto recuperare un problema fisico. Non ha bisogno di essere lanciato. Se gioca, darà il suo contributo”.



KOULIBALY

Il difensore è il grande ex. “Ho giocato due anni qui e mi fa piacere tornare, ma adesso sono nel Napoli e voglio vincere. L’espulsione? So bene di non aver cominciato bene la stagione. Non cerco scuse, già da domani si vedrà il vero Kouli. Poi tornerò dopo la sosta in campionato e dobbiamo evitare di subire gol. Sono molto tranquillo, sto lavorando assieme ai compagni e allo staff per migliorare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA