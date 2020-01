Napoli, Gattuso riceve il Tapiro: «Dobbiamo andare tutti da San Gennaro»

«La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare». Questa la risposta di Gennaro Gattuso ai microfoni di Striscia la notizia. In serata infatti (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro all'allenatore del Napoli per l'impatto negativo che ha avuto sulla panchina dei partenopei: in 4 partite gli «azzurri» hanno collezionato ben 3 sconfitte, subendo spesso dei gol rocamboleschi. L'inviato televisivo lo incalza quindi con una battuta: «Non è che la società ha sbagliato 'Gennarò? Forse era meglio prendere il Santo…». E Gattuso replica: «Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi».





