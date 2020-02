Napoli, Gattuso alza l'asticella: «La Sampdoria è una tappa fondamentale. Ai giocatori ho detto di guardare la classifica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Dimenticare la Juventus. E’ questo il primo imperativo di Rino Gattuso. La grande vittoria con i bianconeri ormai è alle spalle. All’orizzonte c’è la trasferta di domani a Marassi contro la Sampdoria e il Napoli può rientrare prepotentemente in corsa per l’Europa in caso di vittoria. “E’ un appuntamento fondamentale per noi. L’ho detto anche ai giocatori di vedere la classifica. Possiamo raggiungere 30 punti e cambiare il nostro campionato. Naturalmente il compito non sarà facile. La Samp ha un'altra marcia con Ranieri e merita grande attenzione da parte nostra. Non devo farmi incartare da un allenatore di alto livello. Per questo la gara va preparata al meglio. Ci daranno pochi spazi e quindi dovremmo essere bravi a sfruttarli”.IL MERCATO. Per l’immediato sono arrivati Lobotka, Demme e Politano. “Sono molto soddisfatto – dice Gattuso – ma preferisco non dare voti. Non è mio costume. La società ha fatto sforzi importanti e io ho ringraziato. De Laurentiis mi stuzzica. Dice che ho voluto la ‘bicicletta e adesso devo pedalare’, ma io sono felice di affrontare una situazione del genere. Il mio obiettivo è riportare il Napoli molto in alto e voglio farlo assieme ai giocatori. Ho avuto grande disponibilità da parte di tutti. C’è entusiasmo, ma da solo non basta. Dobbiamo saper soffrire come è accaduto con la Juventus. Solo così possiamo andare lontano. La panchina d'oro? Io voterò Mihajlovic per quanto ha fatto vedere l'anno scorso al Bologna”.LA FORMAZIONE. Gattuso recupera Koulibaly, Mertens e Maksimovic. Solo l’ex Torino potrebbe indossare la maglia da titolare, gli altri due partiranno in panchina. La vera emergenza è in mediana. Fabian non è stato convocato, Demme ha l’influenza e partirà soltanto in serata per Genova, dove raggiungerà i compagni. “Proveremo a recuperarlo”. Sicuramente debutterà dal primo minuto Lobotka. Allan non è al meglio. “Ma non parlo di formazione. Politano? E’ un rinforzo importante, ma anche lui non è al meglio”.