Napoli, Gattuso avverte: «Pensiamo al Brescia e non al Barcellona»

NAPOLI - Rino Gattuso ha un solo chiodo fisso e si chiama Brescia. “Del Barcellona non abbiamo ancora parlato. Noi vogliamo fare bene al Rigamonti”. L’appuntamento di domani sera è fondamentale per il Napoli. “Abbiamo bisogno di continuità di risultati. Con le piccole abbiamo perso già 20 punti, quindi dobbiamo assolutamente invertire la tendenza e conquistare un risultato positivo”. La rimonta in campionato rappresenta una priorità. “Tra la vittoria con il Barcellona in Champions e la qualificazione in Europa League scelgo la seconda opzione. Vorrebbe dire vincere tante partite in campionato e per me sarebbe molto importante. Domani ci aspetta un’altra battaglia. Troveremo un avversario che proverà a metterci in difficoltà e servirà molta attenzione da parte nostra. Parliamo di Balotelli e di Diego Lopez, non certo di Messi”.Gattuso non farà turnover. “Sceglierò la migliore formazione possibile”. Allan è tornato tra i convocati. “L’avevo detto che non ci sarebbero stati strascichi. Per me tutti i giocatori sono uguali e voglio il massimo. Lui lo ha fatto in questi giorni, si è allenato bene e noi ci siamo chiariti”. Il brasiliano è in ballottaggio per un posto in mediana. Davanti scalpitano Insigne e Politano. “Sono stati convocati pure Milik e Lozano”. Pochi i dubbi in difesa. “Koulibaly non ci sarà. Ho preferito dargli un periodo di riposo. Ha ancora un edema. Saranno fondamentali pure le sue sensazioni, è inutile rischiarlo ogni due o tre giorni”. In porta, invece, ancora spazio ad Ospina. “Faccio delle scelte per il bene del Napoli. Vorrei essere anche aziendalista, ma punto sui giocatori che mi danno maggiore affidamento in questo momento. Non ho antipatie o simpatie”.