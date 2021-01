Napoli, Gattuso non si fida: turnover limitato con lo Spezia, ancora fuori Koulibaly e Mertens

Un obiettivo chiaro. Che si chiama continuità. Rino Gattuso vuole aumentare il ritmo del suo Napoli per restare tra le prime quattro della classifica. Il calendario, almeno sulla carta, strizza l’occhio agli azzurri e quindi è vietato sottovalutare la sfida contro lo Spezia. Il messaggio è molto chiaro: il turnover per il match di domani alle 18 allo stadio Maradona sarà limitato al minimo.

Confermato il meccanismo offensivo

La formula della Sardegna Arena ha soddisfatto Gattuso che dunque non modificherà il 4-2-3-1. Zielinski sarà il perno dopo la doppietta al Cagliari: agirà alle spalle di Petagna con licenza di mettere in difficoltà la difesa dello Spezia con le sue accelerazioni. Confermati pure Lozano e Insigne, apparsi in grande forma contro i rossoblù allenati da Di Francesco. Gattuso dovrebbe lasciare inalterata anche la coppia in mediana composta da Bakayoko e Fabian. Demme scalpita e resta in ballottaggio, ma il francese dovrebbe spuntarla. Ci dovrebbero essere soltanto due cambi rispetto al Cagliari. In porta toccherà a Meret che continua la sua alternanza con Ospina, in difesa spazio ad Hysaj, pronto ad essere schierato a sinistra, al posto di Mario Rui.

Assenti Koulibaly e Mertens

Nessun recupero eccellente per Gattuso. Il difensore continua il suo programma personalizzato per smaltire il problema fisico, l’attaccante è rientrato oggi dal Belgio e proverà ad essere convocato domenica al Friuli contro l’Udinese. Assente, ovviamente, anche Victor Osimhen, colpito da Covid 19 e in isolamento nella sua casa di Posillipo. Il numero 9 nigeriano spera di farcela per la finale di Supercoppa contro la Juventus, in calendario mercoledì 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

