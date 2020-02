Napoli, Gattuso non parla: «Problemi familiari». Il vice Riccio:«Pensiamo al Lecce e non alla zona Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se ci siamo anche noi per la corsa al quarto posto? Noi ci siamo per il Lecce, cioè per la partita di domenica, pensiamo a quello e non ci facciamo distrarre da altre cose>. Ancora nessun pensiero alla zona Champions, ma solo alla prossima tappa del grine di ritorno. A parlare, dopo il successo di Marassi, è Riccio, allenatore in seconda del Napoli. Si è presentato al posto di Gattusos che nel post partita ha evitato di parlare per via di «alcuni problemi familiari». «La gara l’avevamo incanalata molto bene, ma dopo l’eurogol di Quagliarella è cambiata un po’ ed è diventata più sporca e combattuta. Dovevamo rimanere compatti, tenendo palla e difendendoci. Sappiamo da dove veniamo e il percorso che abbiamo avuto: tante le difficoltà affrontate nelle scorse settimane. I giocatori hanno fatto di tutto, chi era fuori per rientrare il più presto possibile e chi c’era più del possibile per tenere botta. Demme ha stretto i denti per esserci, è stato molto male questa settimana per un virus influenzale. Lo abbiamo recuperato in mattinata anche grazie al nostro staff medico».