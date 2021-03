Napoli, Gattuso lancia Mertens in attacco. Dubbio Manolas-Maksimovic in difesa

NAPOLI - La sfida è decisiva. Chi rincorre non può fare troppi calcoli e il Napoli ha bisogno di un risultato positivo domani sera all’Olimpico contro la Roma. Gattuso ha potuto sfruttare la settimana tipo e ha quasi svuotato l’infermeria. Manolas e Lozano sono a disposizione. Il difensore greco scalpita per una maglia da titolare: gli piacerebbe affrontare da protagonista la Roma, dove è stato protagonista per cinque stagioni, ma Gattuso deciderà soltanto in extremis. Resta il ballottaggio con Maksimovic dopo la rifinitura di questa mattina al Training Center di Castel Volturno.

MERTENS FAVORITO. In attacco tutto ruota attorno alla staffetta Mertens-Osimhen. Gattuso sta pensando di dare spazio nuovamente dall'inizio al belga che contro la Roma ha un feeling realizzativo importante: ha segnato 7 gol ai giallorossi tra campionato e Coppa Italia e spera di mostrare progressi dopo le ultime partite in cui non è riuscito a lasciare il segno. Osimhen sarà utilizzato in corso d’opera, come già accaduto con il Bologna e con il Milan.

SFIDA SPECIALE PER POLITANO. Gattuso punterà ancora una volta sull’ex interista. La Roma per lui è una gara speciale. E’ cresciuto nel settore giovanile giallorosso e nel gennaio 2019 sembrava pronto al ritorno tanto da sostenere pure le visite mediche. La trattativa con l’Inter poi è saltata e Politano ha scelto il Napoli. I primi mesi sono stati difficili, adesso è diventato un protagonista tanto da aver già centrato il traguardo della doppia cifra a livello di gol. Lozano partirà dalla panchina e sarà pronto a subentrare nella ripresa.

