Napoli, Gattuso: «Io ancora non mi fido, di danni prima ne abbiamo fatti fin troppi»

Il 1° successo in campionato al San Paolo è d'autore. Gattuso brinda contro i campioni d'Italia. Ma al al tempo stesso non si illude: «Stasera vado a casa e ancora ripenso alla partita persa contro la Fiorentina. Abbiamo vinto contro la Juve, ma di danni prima ne abbiamo fatti fin troppi. Serve gente che pensi al Napoli il 100% del suo tempo. Abbiamo 27 punti, ricordiamocelo, anche se abbiamo qualità». Promuove comuque la prestazione del Napoli: <Abbiamo fatto bene la fase di possesso e di non possesso: da grandissima squadra la prima, da squadra che ha rispetto dell'avversario la seconda. Gli aiuti sono stati tutti con i tempi giusti. Il gol subito? Mi ha infastidito, non dobbiamo mollare e regalare nulla. Prendiamo sempre gol in modo stupido».





© RIPRODUZIONE RISERVATA