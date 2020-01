Napoli, Gattuso: «Inter fortissima ma non avremo paura, Koulibaly e Mertens non recuperano»

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Il Napoli riparte nel 2020 con la consapevolezza di dover affrontare un ciclo terribile: in questo mese gli azzurri sfideranno Inter, Lazio e Juventus. La filosofia di Rino Gattuso, però, è molto semplice. “Dobbiamo pensare soltanto ai nerazzurri”. Domani sera al San Paolo sarà di scena la corazzata di Antonio Conte e l’ammirazione di Gattuso è sincera: “Affrontiamo una squadra completa: sa soffrire, ha fisicità e qualità di gioco. Ha le qualità che vorrei nel mio Napoli e i meriti sono di Antonio Conte”.Gattuso ha un obiettivo. “Voglio riaccendere l’entusiasmo al San Paolo. Ci ho giocato in questo stadio e non è mai stato semplice. Serve di nuovo questa atmosfera. Mi rendo conto dei problemi, conosco bene anche le difficoltà con le due curve, ma voglio provarci. Riportiamo la passione”. Un risultato positivo contro l’Inter potrebbe rappresentare un viatico importante. “Siamo a -18, nessuno lo avrebbe pensato in estate. Noi abbiamo qualità, quindi non vediamo la classifica e vogliamo raccogliere quanto stiamo seminando durante l’allenamento”.Gattuso è consapevole delle difficoltà. “Dimostriamo di saper soffrire. Aiutiamoci in campo, poi avremo anche la possibilità di affrontare l’Inter a viso aperto. Sappiamo palleggiare e le nostre qualità sono importanti, non ci dobbiamo nascondere oppure avere paura. Non siamo guariti ancora dopo il Sassuolo. Non basta un tempo solo, dobbiamo giocare bene almeno per 80 minuti”.Fabian dovrebbe farcela e giocare regolarmente in mediana. Non ci saranno invece Koulibaly e Mertens. “Koulibaly mi ha dato disponibilità ma non era giusto rischiarlo. Al suo posto c’è Luperto, in settimana ho provato anche Di Lorenzo. Mertens? E’ andato in Belgio per qualche giorno per farsi curare dal suo fisioterapista di fiducia, rientrerà mercoledì. Ha un fastidio all’adduttore”.Gattuso non si sbilancia ma aspetta un rinforzo in mediana. “Mi piace giocare con le coppie e a centrocampo numericamente siamo corti. Vedremo cosa succederà. Non faccio nomi perché non posso mancare di rispetto al mio gruppo”.