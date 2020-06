Napoli, Gattuso con il dubbio Mertens, il belga prova a stringere i denti

NAPOLI - Dries Mertens proverà a stringere i denti. Rino Gattuso non vuole perdere il suo fuoriclasse per la sfida di domani sera contro l’Inter che può valere la finale di Coppa Italia. Gli azzurri partono dall’1-0 di San Siro griffato Fabian Ruiz, ma il ritorno in campo dopo più di tre mesi sarà naturalmente un’incognita legata soprattutto alla condizione dei singoli. Gattuso sta convivendo con piccoli affaticamenti muscolari e acciacchi vari, causati ovviamente dalla lunga inattività. Dries Mertens si sta gestendo ormai da diversi giorni. Non è al meglio, ma farà di tutto per esserci. Vuole essere protagonista contro l’Inter, la squadra che ha provato a strapparlo al Napoli. Il belga poi ha scelto ancora l’azzurro e aspetta solo l’ufficializzazione del rinnovo del contratto per i prossimi due anni. In ballo c’è anche la possibilità di scrivere la storia del Napoli: gli manca un solo gol per arrivare a quota 122 reti diventando così il miglior marcatore di tutti i tempi. Sarà decisiva la rifinitura del San Paolo, ma Mertens ci proverà.

IL TRIDENTE. L’altra novità si chiama Matteo Politano. E’ favorito nel ballottaggio con Callejon e intende mettersi in mostra contro la squadra che ha lasciato a gennaio. Prenota una grande prestazione e magari il primo gol con il Napoli. Sicuro della maglia da titolare Insigne.

LE ALTRE SCELTE. Gattuso dovrà verificare anche le condizioni di Fabian Ruiz. Anche lo spagnolo non è al massimo. Non sta bene neanche Allan che sarebbe la prima alternativa in mediana. Confermati, invece, Demme e Zielinski, due certezze per Gattuso. In difesa mancherà Manolas che proverà a recuperare per il campionato, spazio alla coppia centrale Maksimovic-Koulibaly.

SAN PAOLO SANIFICATO E RITIRO IN CITTA’. E’ stata completata in mattinata la sanificazione di tutti gli ambienti del San Paolo: gli spogliatoi, le aree comuni, le panchine ma anche la tribuna stampa. Il Napoli resterà in ritiro stasera e lo farà in un albergo della città. Si tratta di un inedito: di solito gli azzurri preferiscono Castel Volturno, ma l’hotel che è attiguo al Training Center è chiuso fino all’1 luglio.

Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA