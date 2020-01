Napoli, Gattuso: «Dobbiamo essere più avvelenati. E basta pensare sempre alla sfiga»

«In questo momento non è facile giocare al San Paolo, tra i ragazzi c'è preoccupazione, negli ultimi cinque-sei anni hanno sempre giocato per lo scudetto. È un periodo così, e non è un caso tutto quello che stiamo sbagliando». È un Rino Gattuso visibilmente non soddisfatto quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta casalinga del suo Napoli contro l'Inter. «Con le qualità che abbiamo - dice ancora Gattuso -, bisogna metterci più attenzione, e annusare il pericolo. Oggi è il terzo gol preso perché scivoliamo: controllerò anche i tacchetti che mettono». Ma quali sono i possibili rimedi? «Dobbiamo essere più avvelenati - risponde Gattuso -, più attenti. Se pensiamo sempre alla sfiga non va bene. Oggi la qualità, che pure c'è, non ci sta portando a vincere le partite. Dobbiamo essere più bravi a rincorrere e aspettare un pò di più gli avversari». Basterebbe l'arrivo di Lobotka? «Chiedete a Giuntoli, lui è bravo. Io so che stiamo cercando un vertice basso puro, di ruolo, ma vedremo chi arriverà».

