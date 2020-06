Napoli, Gattuso: «Rispettiamo la Juve, ma ci proveremo. Lozano? Nessuno può rovinarmi un allenamento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento con la storia si avvicina. Rino Gattuso è pronto a gustarsi la finale di Coppa Italia, in programma domani sera all'Olimpico. L’obiettivo è il primo trofeo da allenatore, ma contro la Juventus non sarà semplice. Il tecnico azzurro ha affidato le sue impressioni della vigilia alla Rai: “La Juventus ha nel suo dna la vittoria, fa parte della storia di questo club. Non c’è mai un momento migliore per affrontarli. Ha continuità da tanti anni e grande mentalità. Noi dobbiamo essere bravi, rispettarli e poi giocarcela con le nostre armi. Così proveremo a metterli in difficoltà”. La stima nei confronti di Sarri è un fatto noto: “L’ho detto più di una volta in questi anni. L’ho studiato tanto. Ho visto tanti filmati sulla linea difensiva e poi di come palleggiano le sue squadre”. Gattuso ci proverà, vuole regalare una gioia alla città. “Dobbiamo concentrarci al meglio per giocare questa finale. Lo faremo anche per i nostri tifosi”. Il feeling è molto alto. Gattuso è rimasto colpito positivamente dal grande affetto ricevuto dopo il lutto che lo ha colpito (è scomparsa la sorella Francesca) e quindi vuole ripagare con un trofeo. “Vogliamo regalare loro una grande soddisfazione”. Gattuso ha poi parlato anche di Lozano che ieri è stato ripreso dall’allenatore per lo scarso impegno in allenamento: “Chi è stanco e chi non se la sente, può stare nello spogliatoio un giorno. Non succede nulla. Chi va in campo, deve andare a mille allora, non permetto a nessuno di rovinare un allenamento”.LE SCELTE. Gattuso non cambierà molto la formazione che sabato ha eliminato l’Inter. Dovrebbero esserci tre novità. In porta giocherà Meret, al posto dello squalificato Ospina. In difesa Mario Rui prenota la fascia sinistra, in mediana scalpita Fabian che dovrebbe sostituire Elmas. Resta il ballottaggio a destra tra Politano e Callejon, ma il primo è favorito. Il Napoli resterà in ritiro in città questa sera e soltanto domani mattina raggiungerà Roma in treno.