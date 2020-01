Napoli, Gattuso: «Sarri non ha tradito. La sfida con la Juventus è decisiva per noi»

“Non mi piace la parola tradimento nel calcio”. Rino Gattuso ha le idee molto chiare sul ritorno di Maurizio Sarri da avversario domani sera al San Paolo. “Qui ha costruito una macchina perfetta e ha scritto pagine importanti della storia del Napoli. Siamo professionisti. Io all’Inter? Sicuramente ho fatto tanto al Milan, ma ripeto non si può escludere mai nulla. Non sono d’accordo sul tradimento. Sarri è uno dei migliori allenatori al mondo, qualche volta ho fatto anche copia e incolla, mi piace molto il suo modo di vedere il calcio”.

LA SFIDA. Napoli-Juventus non sarà mai una partita come tutte le altre. “Noi dobbiamo dare continuità alla vittoria contro la Lazio – continua Gattuso – e mi aspetto una prestazione di alto livello. Affrontiamo una formazione di grande qualità che palleggia molto bene, quindi dobbiamo essere molto attenti. Non basterà soltanto la grinta, altrimenti rischiamo di andare in difficoltà se la Juve supera la nostra prima pressione. Per noi è una partita che può valere tanto, ci sarà l’entusiasmo della gente e a noi questo aspetto serve”.

LA FORMAZIONE. “Non ci saranno Koulibaly e Mertens. Stanno migliorando e speriamo di averli a disposizione la prossima settimana. Allan? Ha stretto i denti a livello fisico in questo periodo, ora l’ho mandato a casa a conoscere il figlio. Mi sembra giusto. Maksimovic potrebbe recuperare per la panchina: è una notizia importante”.

Il MERCATO. Gattuso non parla ancora di Politano. “Lo faremo quando la notizia sarà ufficiale. Demme? E’ un giocatore importante e lo dimostrerà. Il mercato condiziona sempre tutti i giocatori, dal 31 comincerà la seconda parte della stagione. Bisognerà pensare 24 ore al giorno al Napoli, altrimenti potrò fare anche scelte dure. Questa è la mia unica priorità. Dobbiamo migliorare in campionato”.

Ultimo aggiornamento: 13:27

