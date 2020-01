Napoli, Gattuso: «La nostra Champions è la Fiorentina»

Ultimo aggiornamento: 13:33

“Non abbiamo alternative. Contro la Fiorentina dobbiamo vincere”. Rino Gattuso non si nasconde. Domani il Napoli vivrà un vero bivio del suo campionato. “Un successo potrebbe aiutarci tanto. E’ fondamentale fare bene”. L’allenatore si aspetta una grande risposta dalla sua squadra. “Abbiamo studiato le caratteristiche della Fiorentina. Palleggia poco e cerca la profondità, quindi non dobbiamo concedere spazio”. E poi servono i gol, merce rara in questo periodo. “Creiamo tante occasioni e dobbiamo sfruttarle. Stiamo lavorando a qualcosa di nuovo. Nell’area di rigore avversaria servono almeno tre o quattro giocatori per creare pericoli”. Con la Fiorentina non si potrà sbagliare. “Affrontiamo questa gara come se fosse una finale per conquistare in Champions League. E’ l’unico atteggiamento necessario. Non ci sono alternative”.Il centrocampo è stato rinforzato. “Sono arrivati due elementi preziosi che interpretano il ruolo di vertice basso in maniera diversa. Demme preferisce giocare a due tocchi, Lobotka ha anche la sterzata alla Verratti e può essere schierato anche da mezzala. Sono soddisfatto di entrambi, ma non li manderò allo sbaraglio”. Quindi domani toccherà ancora una volta a Fabian. “Mi sta piacendo, è un giocatore forte. La nostra società non sta affatto smobilitando: sono stati già acquistati due centrocampisti e un difensore (Rrahmani, ndr) sta svolgendo le visite mediche per l’anno prossimo. Non vedo un gruppo che pensa soltanto ad andare via. C’è voglia di uscire da questo momento difficile. Stiamo lavorando tanto e lo dimostreremo contro la Fiorentina. Poi penseremo a recuperare gli infortunati: Maksimovic, Koulibaly e Mertens non ci saranno domani”.