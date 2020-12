Napoli, Gattuso cerca il riscatto contro il Torino. La certezza è Lorenzo Insigne: il capitano rientra dopo la squalifica

Il Napoli è tornato in zona Champions dopo la restituzione del punto di penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia del Coni. L’obiettivo adesso è restarci anche domani sera. Rino Gattuso ha in mente una prestazione completamente diversa rispetto a quella deludente offerta contro la Lazio: i giocatori sono in ritiro da ieri sera proprio per ritrovare la giusta concentrazione. Il suo gruppo dovrà reagire domani sera contro il Torino e dovrà coniugare la prestazione ai tre punti. Alternative non ce ne sono: la prova dovrà essere compatta per cancellare le polemiche degli ultimi giorni.

SI RIPARTE DA INSIGNE. La certezza è il capitano Lorenzo Insigne: «Mi è dispiaciuto non esserci – ha detto l’altro giorno alla presentazione del calendario – ora voglio offrire il mio contributo in questa sfida difficile». Ha archiviato la giornata di squalifica ed è pronto a sostenere il Napoli. La sua presenza è fondamentale nel reparto offensivo: ha grande qualità in fase di rifinitura e può colpire con il suo destro a giro. Gattuso non ha dubbi: si affiderà al suo campione per superare il momento difficile ed archiviare le due sconfitte consecutive. Petagna e Politano completeranno il reparto offensivo. Lozano, infatti, è fermo per il trauma contusivo rimediato all’Olimpico. A sostegno agirà Zielinski.

KOULIBALY KO. Il Napoli ha perso pure Koulibaly, il suo totem del reparto arretrato. Gattuso si affiderà alla coppia Manolas-Maksimovic. I dubbi semmai sono sugli esterni: Hysaj scalpita per una maglia da titolare in modo da far rifiatare uno tra Di Lorenzo e Mario Rui. In porta si dovrebbe rivedere Meret. L’altro ballottaggio è in mediana: Demme torna titolare dopo il turno di riposo dell’Olimpico e Gattuso dovrà scegliere uno tra Fabian e Bakayoko.

