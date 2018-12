Napoli-Frosinone, le pagelle: Ghoulam ritorno d'applausi, Milik è implacabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meret 6 - Debutto senza affanni e senza troppe ansie, quasi da spettatore in campo.Hysaj 6 - Gioca con ordine e badando al sodo, quello che gli chiede Ancelotti.Luperto 6 - Ripaga la fiducia del tecnico con una buona prova.Ghoulam 6,5 - Rientra dopo più di un anno, sfiora il gol e offre un assist. Una novità i suoi tagli offensivi.Ounas 7,5 - Micidiale, spacca la partita con un gran gol e offre palloni d'oro ai compagni.Allan 7 - Solita prestazione di grande sostanza. A centrocampo comanda lui.Hamsik 7 - Non si risparmia a tre giorni da Liverpool e il Napoli domina anche grazie alla sua regìa.Zielinski 6,5 - Il suo merito principale è quello di sbloccare il risultato dopo appena 7'.Milik 7 - Con una doppietta si porta a quota 7, raggiungendo Insigne e Mertens: essenziale.Insigne 6 - Non brilla più di tanto. Suo, però, l'invito illuminante per il gol del vantaggio.Younes 6 - Debutta nel finale e mostra subito i pezzi forti del suo repertorio: dribbling e cross.Rog 6 - Rileva Insigne a risultato ormai acquisito.Diawara n.g. - Pochi minuti in campo al posto di Hamsik.Sportiello 6 - Evita ai suoi un passivo ancor più pesante con una serie di buoni interventi.Goldaniga 5 - Prestazione non impeccabile, contro avversari che non perdonano.Ariaudo 5,5 - Non è neppure fortunato: sua la leggerissima deviazione sul siluro di Ounas.Capuano 5 - Se la cava in qualche caso col mestiere, ma non basta.Zampano 5 - Non riesce a spingere quasi mai e Zielinski lo punisce quasi subito.Chibsah 5 - Corre molto, ma perde sistematicamente quasi tutti i duelli a centrocampo.Maiello 6 - Tra i pochi a salvarsi dal naufragio. Gioca con lucidità e ordine.Cassata 6 - Unico dei suoi a riuscire a tirare in porta, nella ripresa: senza fortuna.Beghetto 4,5 - Ounas lo mette in grande difficoltà, non riesce proprio a tenerlo.Campbell 5,5 - Qualche guizzo, ma sempre a distanza siderale dalla porta.Pinamonti 5 - Lasciato solo dai compagni, è stretto nella morsa di Koulibaly e Luperto.Ciano 5,5 - Entra con una gran voglia di fare, non riesce a combinare granché.Ghiglione 5,5 - Longo lo getta nella mischia quando la situazione è compromessa.Soddimo 5,5 - Un quarto d'ora in campo per lui, per tamponare l'emorragia.