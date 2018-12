Ultimo aggiornamento: 14:31

Napoli e Frosinone scendono in campo al San Paolo nella partita del sabato pomeriggio alle 15; i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno superato l'esame Atalanta nel posticipo di Bergamo di lunedì scorso, conservando così il secondo posto da soli in classifica dietro alla capolista Juventus; i ciociari vengono dal pareggio interno col Cagliari, hanno perso solo una volta nelle ultime 6 partite giocate e puntano ad accorciare le distanze rispetto alla terzultima posizione in graduatoria.Meret, Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam, Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski, Insigne, Milik.Sportiello, Goldaniga, Maiello, Ariaudo, Zampano, Cassata, Capuano, Chisbah, Beghetto, Campbell, Pinamonti.C'è un solo precedente in Serie A al San Paolo tra Napoli e Frosinone, in occasione dell'unica partecipazione dei laziali al massimo campionato di calcio italiano: il 14 maggio 2016 fu 4-0 per i padroni di casa grazie alla rete iniziale di Hamsik e alla tripletta di Gonzalo Higuain. Il Napoli quest'anno ha vinto fin qui 5 delle 7 partite giocate in casa, pareggiando contro la Roma e a sorpresa 15 giorni fa col Chievo ultimo in classifica.