Napoli-Fiorentina, ore 20,45 Diretta Le formazioni: Iachini lancia Chiesa-Cutrone

Ultimo aggiornamento: 19:55

Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: 4 le partite disputate in campionato, una solo vittoria, quella di Sassuolo, e ben 3 sconfitte, due delle quali consecutive: prima in casa con l'Inter, poi il match di Roma con la Lazio. I viola mancano la vittoria in trasferta dal 30 ottobre scorso, 1-2, pura coincidenza, a Sassuolo: poi 3 sconfitte di fila e nell'ultima trasferta giocata il pareggio di Bologna.Napoli e Fiorentina chiudono al san Paolo il programma del sabato della prima giornata del girone di ritorno. Partenopei in crisi nera: nello scorso turno di campionato è arrivata infatti l'ennesima sconfitta sotto la gestione Gattuso, l'1-0 maturato nel finale all'Olimpico dopo un errore clamoroso del portiere campano; i toscani, dal canto loro, sembrano avere tratto beneficio dalla cura Iachini, che dopo il pareggio di Bologna ha colto alla guida della squadra la vittoria casalinga sulla SPAL.Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, InsigneDragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone