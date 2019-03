Napoli, Maksimovic: «Europa League lunga, ma pensiamo a Baku»

«In Europa League ancora lungo il cammino, ma ogni partita va affrontata come se fosse una finale per arrivare a Baku. Si può fare anche la gara non perfetta, ma bisogna vincere e con l'approccio giusto». Lo ha detto Nicola Maksimovic a Radio Kiss Kiss Napoli commentando il netto successo sul Salisburgo e le porte spalancate verso i quarti di finale di Europa League. «In questa competizione non ci sono favoriti - ha detto Masimovic - come si è visto anche in Champions non è detto che vincendo una gara si passi il prossimo turno. Il Salisburgo proverà in casa a fare risultato, dovremo affrontare la gara come fatto ieri nei primi 60 minuti». Il difensore serbo si è proiettato anche verso il match di domenica contro il Sassuolo: «Non è mai stata una trasferta semplice col Sassuolo - ha detto - e in più non è facile stare sempre su un ritmo alto e giocare ogni tre giorni, ma stiamo già pensando a cosa dobbiamo fare e proveremo a vincere»

