Napoli in emergenza a centrocampo: Anguissa subito titolare al Maradona

Il biglietto da visita più intrigante lo ha esibito Rudi Garcia. L'ex allenatore della Roma conosce alla perfezione Zambo Anguissa e le sue parole hanno ingolosito i tifosi del Napoli: «Con lui si può andare in guerra. È un centrocampista forte fisicamente ma ha anche qualità», ha spiegato il tecnico francese. È stato lui a lanciare il nuovo centrocampista azzurro all'Olympique Marsiglia: «Aveva 20 anni e doveva essere strutturato tatticamente. Sono convinto che la Serie A farà benissimo alla sua crescita». Il pubblico del Maradona se lo augura. Lo vedrà quasi certamente sabato contro la Juventus dal primo minuto.

Napoli, emergenza per la Juventus

L'emergenza del Napoli in mediana spinge il camerunense verso una maglia da titolare. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Lobotka: ha rimediato un infortunio muscolare al flessore nel match contro Cipro. Non è grave, ma il forfait contro i bianconeri è molto probabile. Il Napoli verificherà domani le sue condizioni, ma Spalletti sta già pensando di lanciare l'ultimo arrivato. Anguissa è rientrato oggi dagli impegni con il Camerun e nel mirino ha messo la Juventus. I partenopei lo hanno preso a fine mercato in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. È il profilo individuato per completare un reparto che sabato sarà in piena emergenza: oltre a Lobotka, rischia il forfait pure Zielinski. Ha risposto alla convocazione della Polonia ma non è mai stato impiegato dal ct Paulo Sousa. Il Napoli spera di recuperarlo almeno per la panchina.

Spalletti, dunque, varerà una formazione inedita e potrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian e Anguissa agiranno davanti alla difesa, Elmas potrebbe accompagnare l'azione offensiva alle spalle di Osimhen, riabilitato dalla Corte d'Appello federale che gli ha tolto la seconda giornata di squalifica. Ma la vera novità sarà, appunto, Anguissa. Cuore e muscoli al servizio del Napoli. Garantisce Rudi Garcia.