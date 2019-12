Napoli, domani contro l'Udinese: Ancelotti si gioca la panchina. Mertens e Callejon verso l'esclusione

Ultimo aggiornamento: 19:40

NAPOLI - Una sfida che ha il sapore dell’ultima spiaggia. Il Napoli non può sbagliare domani al Friuli contro l’Udinese: Ancelotti ha due match per salvare la panchina e rilanciare una squadra che si è smarrita. In campionato non vince dal 19 ottobre ed è scivolata addirittura al settimo posto in classifica. L’ipotesi dell’esonero non è più da escludere: solo due risultati convincenti potranno evitare il cambio in panchina (in pole position c’è sempre Gattuso). La società ha stima nei confronti di Ancelotti, ma non può abdicare dalla lotta Champions già a dicembre. Carletto ha preso in mano la situazione e da mercoledì ha disposto il ritiro, rifiutato dai calciatori nella folle notte del 5 novembre che ha esasperato i rapporti tra il club, i giocatori e l’allenatore.FUORI MERTENS E CALLEJON. Carlo Ancelotti ha accontentato le richieste dei suoi calciatori dopo il confronto di lunedì e in questi giorni ha disposto una vera e propria full immersion tattica per preparare al meglio la partita. Il modulo sarà sempre il 4-4-2, ma sono previste esclusioni eccellenti. Callejon e Mertens rischiano di rimanere fuori: per lo spagnolo sarebbe la terza panchina consecutiva, per il belga la seconda. I problemi relativi ai rinnovi contrattuali sicuramente sembrano incidere. La coppia offensiva dovrebbe essere Llorente-Lozano con Insigne schierato a sinistra in mediana con Elmas, Fabian e Zielinski.DUBBIO KOULIBALY. Il difensore non è al meglio per un problema alla spalla sinistra ma è stato comunque convocato e proverà a stringere i denti contro l’Udinese: se non dovesse farcela, sarebbe pronto Luperto accanto a Manolas. Di Lorenzo e Rui completeranno il quartetto arretrato. In porta torna Meret.