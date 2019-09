Napoli, domani sera al San Paolo con il Cagliari. Ancelotti recupera Manolas. Mertens e Lozano pronti al rientro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Il San Paolo come prezioso alleato. Il Napoli disputerà due partite consecutive a Fuorigrotta e naturalmente Carlo Ancelotti vuole sfruttare al massimo il doppio turno casalingo. Domani sera c’è il Cagliari, domenica nell’anticipo delle 12.30 arriva il Brescia, due avversari insidiosi, ma ampiamente alla portata della squadra azzurra che ha dimostrato tutta la sua forza nella trasferta di Lecce. Il maxi organico offre garanzie all’allenatore che probabilmente farà un ‘contro-turnover’ rispetto al match del Via del Mare.BUONE NOTIZIE PER MANOLAS. L’ex difensore della Roma sta meglio e sembra aver smaltito il problema al polpaccio: si è allenato regolarmente in gruppo e domani mattina dovrebbe strappare la convocazione. Manolas potrebbe anche accomodarsi in panchina e tornare titolare con il Brescia. Deciderà in extremis Ancelotti.I RIENTRI ECCELLENTI. Il ‘contro-turnover’ rispetto al match con il Lecce è quasi scontato. Sono pronti al rientro Meret, Di Lorenzo e Mario Rui in difesa. In mediana stavolta dovrebbe rifiatare Fabian. Callejon e Allan saranno titolari, così come Zielinski. Ancelotti potrebbe concedere un turno di riposo ad Insigne con Younes che scalpita per il debutto stagionale. Davanti sarà il turno di Mertens e Lozano con Llorente e Milik, alternative di lusso in corso d’opera.GLI SPETTATORI. La prevendita non è esplosa come prevedibile, ma ci sarà un discreto colpo d’occhio allo stadio San Paolo. Saranno circa 30mila i tifosi che si accomoderanno sugli spalti per la sfida con il Cagliari, in linea con i 32mila del debutto al San Paolo contro la Sampdoria.