Napoli, domani il bis a San Siro per centrare la semifinale di Coppa Italia: Ancelotti recupera Allan

NAPOLI - La Coppa Italia è uno dei traguardi che il Napoli vuole provare a centrare. In campionato, infatti, gli azzurri sono ormai sprofondati a -11 dalla Juventus, quindi l’obiettivo è vincere un trofeo. E la Coppa Italia piace tqanto a Carlo Ancelotti che domani sera proverà a conquistare la semifinale contro il suo Milan. Il match di sabato in campionato si è concluso con uno 0-0 che non è servito di fatto a nessuna delle due squadre. Stavolta dovrà andare diversamente. Il Napoli ha bisogno del risultato pieno per continuare il suo cammino e centrare il passaggio del turno. Sarà fondamentale ritrovare il gol per mettere in difficoltà i rossoneri di Gattuso.

LA FORMAZIONE. Rientra Allan che era rimasto fuori dai convocati in campionato per la vicenda Psg. La situazione ormai è rientrata: il centrocampista brasiliano è rimasto in azzurro e domani sarà titolare. Potrebbe essere affiancato da Diawara, in ballottaggio con Hamsik. Fabian – squalificato in campionato contro la Sampdoria – potrebbe traslocare a sinistra con Callejon confermato sulla corsia destra. In difesa mancano gli infortunati Hysaj e Albiol: conferme per Malcuit, dunque, mentre in coppia con Koulibaly ci sarà Maksimovic. In porta dovrebbe tornare Meret. In attacco non è esclusa la coppia Mertens-Insigne: Milik potrebbe rappresentare un’alternativa in corso d’opera.

I CONVOCATI. Sono venti i giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti. Manca pure il croato Marko Rog: si è sbloccata, infatti, la trattativa per la cessione del centrocampista che si trasferirà in prestito al Siviglia. Il club andaluso non avrà diritto di riscatto. Ecco l’elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Gaetano.

