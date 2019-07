Napoli, De Laurentiis: «Per James Rodriguez disposti a fare sacrifici»

«Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I 'blancos' devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito». Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si esprime così sull'obiettivo di mercato James Rodriguez. «Ho letto tante baggianate -aggiunge De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport-. Io non mi metto a parlare con Florentino Perez di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente di James, che è amico nostro (Jorge Mendes ndr), non abbiamo bisogno di parlare di Florentino. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli, non ci ho mai parlato ma non abbiamo mai negoziato direttamente come impudentemente è stato riportato». «Per Ancelotti sarebbe un regalo. Studiandolo ho capito che ha reso tantissimo solo in due occasioni, sempre con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Ancelotti ci ha parlato e lo ha saputo motivare. Se sono rose fioriranno... Stiamo aspettando che i tempi diventino maturi», conclude il numero uno del club partenopeo.

