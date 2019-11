Napoli, De Laurentiis: «Bravi tutti, certe vicende le risolveremo tra noi». Ancelotti: «Siamo vivi»

Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 27, 2019

Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 27, 2019







Ultimo aggiornamento: 28 Novembre, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Laurentiis è felice, smorza lui stesso le polemiche ed elogia tecnico e squadra. con due tweetEcco le sue parole al termine della sfida pareggiata a Liverpool.«Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori. Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni»«Questi sono grandi palcoscenici dove si è portati a dare tutto, stiamo uscendo pian piano da questo periodo. Il risultato e la prestazione ci aiuteranno». «Questo è un ambiente sano - ha assicurato Ancelotti, riferendosi ai recenti attriti tra squadra e dirigenza - soprattutto dentro lo spogliatoio e nella volontà da parte di tutti per uscire da questo momento. Le critiche ci sono e ci saranno, ma dovremmo essere tutti un pò più obiettivi. I momenti di difficoltà ci sono nel calcio, l'importante è non perdere la testa». «Il girone si è messo bene, Napoli ancora in corsa» «Non ne siamo usciti perché dobbiamo dare ancora delle conferme, ma siamo sulla strada giusta. Siamo vivi e vegeti». Carlo Ancelotti, a Sky, così ha commentato a caldo l'1-1 di Champions in casa del Liverpool. «Ottenere qui un pari non è facile. Siamo rimasti in partita anche se abbiamo sofferto. Non c'era un'altra maniera di uscire vivi da qui con questo Liverpool - ha aggiunto l'allenatore - Il girone si è messo bene, siamo ancora in corsa sia noi che i Reds. Sinceramente non mi spiego la differenza di rendimento, non sono sorpreso della prestazione di Anfield ma di quelle del passato».