Napoli, De Laurentiis incontra la squadra a Castel Volturno. Gli azzurri puntano alla Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Una visita annunciata. Aurelio De Laurentiis ha riannodato ufficialmente il filo con i suoi giocatori dopo più di tre mesi di assenza forzata dal Training Center di Castel Volturno, a causa del lockdown. Il presidente del Napoli è arrivato alle 11.40 e ha parlato con la squadra, al termine dell’allenamento. Il numero uno azzurro ha voluto incitare tutti i suoi giocatori in vista di sabato. La sfida contro l’Inter è fondamentale per provare a vincere la Coppa Italia: il calcio d’inizio è alle 21 e il Napoli riparte dall’1-0 di San Siro griffato Fabian Ruiz. La finale è in programma mercoledì 17 all'Olimpico: in pochi giorni, dunque, il Napoli si gioca tanto. De Laurentiis tiene molto alla possibilità di conquistare subito un trofeo che tra l’altro blinderebbe la qualificazione all’Europa League. C’è ottimismo anche sulla questione stipendi: il Napoli potrebbe evitare tagli, come accaduto per altre società. Se ne riparlerà a breve. De Laurentiis ha poi fatto i complimenti ai suoi giocatori per la professionalità con cui hanno interpretato lo smart-working ai tempi del lockdown. Il Napoli è già in buona forma e spera di mostrarlo contro l’Inter nel match del San Paolo che naturalmente sarà deserto.LA FORMAZIONE. Gattuso ha pochi dubbi: ha una rosa ampia a disposizione e un solo assente, Kostas Manolas. L’ex difensore della Roma sta smaltendo il problema muscolare al polpaccio e proverà ad essere a disposizione contro il Verona al Bentegodi oppure nella sfida con la Spal del 28 giugno. Fiducia, dunque, alla coppia Maksimovic-Koulibaly. In porta spazio nuovamente ad Ospina, favorito nel ballottaggio con Meret. L’unico ballottaggio riguarda la fascia destra: Politano e Callejon si giocano il posto. Nessun dubbio, invece, per Mertens e Insigne che completeranno il 4-3-3. Decisivo l’allenamento di domani. Il Napoli sarà in ritiro venerdì sera ma lascerà Castel Volturno: l’hotel che è attiguo ai campi di allenamento è ancora chiuso. La struttura riaprirà soltanto l’1 luglio, quindi la società azzurra ha scelto un albergo in città alla vigilia della gara decisiva contro l’Inter.