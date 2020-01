Napoli, De Laurentiis: «Un handicap aver avuto Maradona»

«Il problema di Napoli, che è una città meravigliosa ma soprattutto unica al mondo, è quello di non aver mai vinto nel passato. Hanno vinto solo due scudetti perché hanno avuto un gravissimo handicap, perchè io lo considero un handicap: cioè avere in squadra il più forte giocatore che sia mai esistito, Maradona. Invece di un plus, è stato un minus» Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato per un docufilm della Bull sulla città di Napoli.«È come quando stai con la donna più bella del mondo e poi lei divorzia da te. Chi potrà mai accontentarti e cosa puoi trovare di meglio?»



L'intervista è stata realizzata, informano dal club azzurro, lo scorso aprile, e De Laurentiis si riferisce agli anni di Maradona, calciatore di un livello che difficilmente può essere raggiunto nel calcio contemporaneo dai giocatori che vengono a Napoli, ma che resta l'idolo intoccabile di tutti i tifosi azzurri. «Noi - prosegue De Laurentiis - abbiamo lavorato molto bene perché abbiamo sfornato calciatori importanti del calibro di Lavezzi, Cavani e Higuain. Anche ora abbiamo tanti calciatori molto forti in rosa come Mertens e Insigne».

