Napoli, De Laurentiis manda in ritiro la squadra e sugli arbitri «bisogna fare tabula rasa»

Presa di posizione dura verso il Napoli e verso gli arbitri. Parola di De Laurentiis. «La squadra sarà in ritiro fino a domenica mattina quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un'occasione per conoscersi meglio». Lo annuncia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in seguito alla sconfitta di sabato a Roma. «A Roma c'era un'aria di bastonatura globale perché non è stato permesso ad Ancelotti di stare in panchina per una stupidità ed una ottusità di regolamento -aggiunge De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli-. Non mi preoccupano i 18 punti in classifica, vedo un bel gruppone che alla fine è tutto lì. Credo che noi abbiamo avuto dei ritardi dovuti al fatto che alcuni uomini chiave hanno fatto tardi la preparazione, penso a Koulibaly, a Lozano. Poi Milik si è infortunato ed abbiamo subito altri problemi

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Sugli arbitri, dice: «Bisogna fare tabula rasa, sono da mandare tutti a casa»